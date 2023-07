Presidente de Portugal passa mal, é internado e diz: "Não é dessa vez que morro"

A- A+

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi hospitalizado nesta quarta-feira (5) depois de ter um mal-estar durante uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em Oeiras. Um vídeo mostra o momento em que o político sai carregado por outras pessoas após sofrer uma indisposição

O presidente português foi encaminhado imediatamente para o Hospital de Santa Cruz, onde recebeu atendimento médico. Após se recuperar, ele teve alta ainda nesta quarta-feira e comentou o caso.

“Antes dos discursos da cerimônia, me ofereceram um moscatel [bebida alcoólica] e eu disse não, porque iria discursar. Acabei por beber o moscatel quente, mais tarde. E eu acho que deve ter interagido, provavelmente, com a digestão. Comecei a sentir logo a seguir os mesmos sintomas que tinha tido em Braga, que é uma queda de pressão repentina”, explicou.

O caso aconteceu justamente no dia em que médicos portugueses fazem uma greve. Primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa disse que, assim que soube do ocorrido, entrou em contato com Rebelo para saber de seu estado de saúde, com o presidente respondendo: “Olhe, ainda não é desta [vez] que eu morro”.

Segundo o Jornal de Notícias, Miguel Mendes, diretor clínico do Hospital de Santa Cruz, afirmou que Rebelo estava "muito bem" e "na plena posse das suas capacidades", destacando que os principais exames feitos no presidente tiveram "resultados normalíssimos".

Veja também

MUNDO Vazamento de gás deixa ao menos 24 mortos em bairro pobre na África do Sul