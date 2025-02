A- A+

agenda Presidente de Portugal visita Pernambuco e participa de homenagem ao ex-provedor do RHP Chefe do Executivo português também vai receber homenagem na Faculdade de Direito do Recife

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, iniciou sua primeira visita ao Brasil em 2025, nesta segunda-feira (17), com passagem prioritária em Pernambuco.

No seu primeiro dia de agenda, Rebelo visitou o complexo hospitalar do Real Hospital Português, no Paissandu, no Centro do Recife, e participou da homenagem feita a Alberto Ferreira da Costa, ex-provedor do Real Hospital Português (RHP), que faleceu em outubro de 2024.

Marcelo Rebelo ladeado por autoridades em homenagem no Hospital Português | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A solenidade ainda contou com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; do prefeito do Recife, João Campos; do ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel; do atual provedor do hospital e filho do ex-provedor, Alberto Ferreira da Costa Júnior; e demais autoridades.

A passagem do chefe de Estado português na instituição hospitalar marca também o início das comemorações pelos 170 anos do hospital, uma das instituições de saúde mais tradicionais do Brasil.

Durante a visita, o presidente conheceu as instalações do RHP e participou do descerramento de uma placa em tributo a Ferreira da Costa, reforçando sua importância para o desenvolvimento da instituição e para os laços entre Portugal e Pernambuco.

Homenagem na Faculdade de Direito do Recife

Durante a tarde, o presidente seguirá para a Faculdade de Direito do Recife, onde receberá o título de Doutor Honoris Causa.

