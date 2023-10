A- A+

MUNDO Presidente de sinagoga é morta a facadas nos Estados Unidos. Polícia ainda não sabe causa O FBI de Detroit irá ajudar a causa do assassinato de Samantha Woll. Desde o início do conflito entre Hamas e Israel, crescem as ameaças a israelenses e árabes

Samantha Woll, presidente do conselho da sinagoga de Detroit, nos Estados Unidos, foi encontrada morta na manhã deste sábado (21) com múltiplas facadas fora de sua casa. O motivo do assassinato ainda não é conhecido, mas desde o início do conflito entre Hamas e Israel o número de ameaças a israelenses e árabes vem aumentando.

A ocorrência para a qual os policiais foram chamados sinalizava que havia um pessoa caída no chão sem responder, informou o Detroit News. Quando chegaram ao local, porém, encontraram um “rastro de sangue” que levava à casa de Samantha, de acordo com um comunicado do Departamento de Polícia de Detroit. No próprio local, ela foi declarada morta.

A suspeita é que o crime tenha ocorrido dentro da casa da vítima. O FBI em Detroit foi acionado para ajudar a polícia local na investigação.

Com 40 anos, Samantha era vista como uma pessoa gentil e que trabalhava em prol da comunidade, segundo relato da procuradora-geral de Michigan, Dana Nessel, nas redes sociais. Ela também já havia trabalhado com a deputada Elissa Slotkin.

