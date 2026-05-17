Presidente de Taiwan diz que vendas de armas americanas são cruciais para a paz regional
Lai Ching-te publicou comunicado no Facebook
O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, afirmou neste domingo (17) que as vendas de armas dos Estados Unidos e a cooperação na área de segurança com a ilha, governada por um regime democrático, constituem "elementos-chave" para a paz regional.
"As vendas constantes de armas dos Estados Unidos para Taiwan e o fortalecimento da cooperação de segurança entre Taiwan e os Estados Unidos não são apenas necessários, mas também elementos-chave para a manutenção da paz e da estabilidade regionais", afirmou Lai em um comunicado publicado no Facebook.
Taiwan depende em grande medida da ajuda em segurança fornecida pelos Estados Unidos para dissuadir a China de cumprir sua ameaça de anexar a ilha pela força.
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Em sua publicação no Facebook, Lai insistiu que Taiwan está no "núcleo dos interesses mundiais" e que "a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan nunca serão sacrificadas ou negociadas".
Lai fez as declarações poucos dias após o presidente americano, Donald Trump, ter afirmado que a continuidade das vendas de armas para Taiwan "depende da China" e que estas constituem "uma ótima moeda de negociação para nós (Estados Unidos)".