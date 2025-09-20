A- A+

ACORDO Presidente do BC europeu diz que incerteza persiste, apesar de acordo comercial entre UE e EUA Christine Lagarde disse que o BCE alcançou seu objetivo de controlar os preços

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse à emissora dinamarquesa DRTV que a incerteza em relação às perspectivas econômicas persistem, apesar de a União Europeia ter fechado um acordo comercial com os Estados Unidos. A entrevista foi ao ar neste sábado, 20.

"O nível de incerteza foi reduzido em cerca de 50% e isso é uma melhoria significativa em relação a onde estávamos. Mas ainda temos incertezas e todos temos de lidar com isso", afirmou Lagarde.

Lagarde repetiu o discurso da semana passada e disse que o BCE alcançou seu objetivo de controlar os preços. "As taxas de juros devem ter como alvo um nível de inflação, que nós almejamos, e que agora alcançamos", afirmou.

