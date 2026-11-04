Qua, 04 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
POSSE

Presidente do Chile defende 'manutenção da democracia' e deve vir ao Brasil para posse de Lula

As declarações ocorreram logo após Kast ser recebido pelo Papa Leão XIV no Vaticano nesta manhã

Reportar Erro
Presidente do Chile defende 'manutenção da democracia' e deve vir ao Brasil para posse de LulaPresidente do Chile defende 'manutenção da democracia' e deve vir ao Brasil para posse de Lula - Foto: Francesco Degasperi / AFP

O presidente do Chile, José Antonio Kast, afirmou ao Estadão nesta quarta-feira, 4, que estará no Brasil para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o quarto mandato no Palácio do Planalto. Aliado político da família Bolsonaro, Kast defendeu a "manutenção da democracia".

As declarações ocorreram logo após Kast ser recebido pelo Papa Leão XIV no Vaticano nesta manhã. O chileno também se reuniu com o secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher.

"Tive a possibilidade de cumprimentar o presidente reeleito Lula, falamos com ele, e vamos estar também na sua posse, em 5 de janeiro", disse Kast ao Estadão, sobre o telefonema ao presidente brasileiro depois do resultado do segundo turno no último dia 25.

Leia também

• Lula parabeniza o Senado pela aprovação da PEC da Segurança Pública

• Exames de Lula 'estão dentro da normalidade', diz Hospital Sírio-Libanês

• PT exige de Lula comando da pasta da Segurança; confira a coluna desta quarta (4)

Na ocasião, o presidente chileno publicou uma imagem do momento da chamada e disse que felicitou o petista pelo resultado. "Chile e Brasil têm muito futuro em comum e seguiremos trabalhando por uma agenda que potencialize as relações entre nosso países em integração econômica e combate ao crime organizado na região", escreveu Kast.

Desde que foi eleito, o presidente do Chile construiu uma relação pragmática com Lula. "Nós conversamos sempre sobre a manutenção da democracia. Quando o presidente Lula ganhou a eleição, pude me comunicar sobre a relação entre os dois países", afirmou ao Estadão. "Tem sido uma relação muito boa, permanente e estável", complementou.

Em março deste ano, Lula cancelou a ida à posse de Kast. O recuo ocorreu após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmar presença no evento. Na época, o chileno afirmou que não estava manifestando preferência pelo então pré-candidato do PL à Presidência.

"Sou próximo da família Bolsonaro. Eu o conheci quando era senador e ele era deputado", disse à CNN Chile, acrescentando que, como presidente eleito, tinha direito de convidar "amigos" para a solenidade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter