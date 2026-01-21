CONSELHO DE PAZ
Presidente do Egito aceita convite para integrar o "Conselho de Paz" de Trump
Por meio de comunicado, país expressou seu apoio à missão do Conselho para a segunda fase do plano integral para o fim do conflito em Gaza
O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, aceitou o convite de seu homólogo americano, Donald Trump, para integrar o "Conselho de Paz", anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Egito nesta quarta-feira (21).
O Egito "anuncia que aceita o convite e seu compromisso em cumprir os procedimentos legais e constitucionais pertinentes", afirmou o ministério em comunicado.
O país "expressa seu apoio à missão do Conselho para a segunda fase do plano integral para o fim do conflito em Gaza", acrescentou.