Qua, 21 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta21/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONSELHO DE PAZ

Presidente do Egito aceita convite para integrar o "Conselho de Paz" de Trump

Por meio de comunicado, país expressou seu apoio à missão do Conselho para a segunda fase do plano integral para o fim do conflito em Gaza

Reportar Erro
Abdel Fattah al-Sissi, presidente do EgitoAbdel Fattah al-Sissi, presidente do Egito - Foto: Alexander Nemenov Pool/AFP

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, aceitou o convite de seu homólogo americano, Donald Trump, para integrar o "Conselho de Paz", anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Egito nesta quarta-feira (21).

O Egito "anuncia que aceita o convite e seu compromisso em cumprir os procedimentos legais e constitucionais pertinentes", afirmou o ministério em comunicado.

O país "expressa seu apoio à missão do Conselho para a segunda fase do plano integral para o fim do conflito em Gaza", acrescentou.

Leia também

• Noruega anuncia que não participará do "Conselho de Paz" de Trump

• China anuncia defesa do sistema da ONU após convite para "Conselho de Paz" de Trump

• Primeiro-ministro israelense aceita convite de Trump para participar de seu "Conselho de Paz"

Reportar Erro

Veja também

Newsletter