CONSELHO DE PAZ Presidente do Egito aceita convite para integrar o "Conselho de Paz" de Trump Por meio de comunicado, país expressou seu apoio à missão do Conselho para a segunda fase do plano integral para o fim do conflito em Gaza

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, aceitou o convite de seu homólogo americano, Donald Trump, para integrar o "Conselho de Paz", anunciou o Ministério das Relações Exteriores do Egito nesta quarta-feira (21).

O Egito "anuncia que aceita o convite e seu compromisso em cumprir os procedimentos legais e constitucionais pertinentes", afirmou o ministério em comunicado.

O país "expressa seu apoio à missão do Conselho para a segunda fase do plano integral para o fim do conflito em Gaza", acrescentou.

