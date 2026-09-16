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INTERNACIONAL Presidente do Egito rejeita deslocamento da população palestina de Gaza Egito compartilha a única fronteira terrestre da Faixa de Gaza que não está sob controle de Israel

O presidente egípcio Abdel Fatah al Sisi rejeitou nesta quarta-feira (16) qualquer plano destinado a deslocar os palestinos, poucas horas após o ministro de Defesa de Israel afirmar que o Exército poderia "terminar o trabalho" na Faixa de Gaza.

Durante uma visita do presidente palestino Mahmoud Abbas, Al Sisi "reiterou a firme posição do Egito contra o deslocamento do povo palestino ou qualquer tentativa de aniquilar a causa palestina".

Abbas elogiou as "posições leais" do Egito, informou a agência de notícias palestinas WAFA.

O Egito compartilha a única fronteira terrestre da Faixa de Gaza que não está sob controle de Israel e, desde 2023, tem se manifestado contra os projetos para deslocar mais de 2 milhões de habitantes do território palestino para a península egípcia do Sinai.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira que era apenas uma questão de tempo até que o país retomasse a guerra em larga escala em Gaza para "terminar o trabalho" e "implementar o plano migratório".

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