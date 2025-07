Presidente do Equador propõe "castração química" para estupradores

A- A+

O presidente equatoriano, Daniel Noboa, afirmou nesta sexta-feira ter enviado um projeto de lei constitucional ao Congresso para aplicar a "castração química" a estupradores, após o caso de grande repercussão de um parlamentar da oposição investigado por supostamente estuprar uma menina.



Embora o texto proposto à Assembleia não tenha sido divulgado, o presidente conservador anunciou em mensagem no X: "Estupradores merecem castração química e pena de prisão, e é isso que propõe a reforma constitucional que acaba de ser enviada."

Na terça-feira, veio à tona o escândalo envolvendo o deputado Santiago Díaz Asque, do partido de esquerda Revolução Cidadã, liderado pelo ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017). O Ministério Público o investiga pelo suposto estupro de uma menina de 12 anos, crime punível com até 22 anos de prisão no Equador. Díaz se declarou inocente, mas foi expulso do partido.





"Agora será a vez da Assembleia. O país precisa saber quem realmente apoia as vítimas e quem está disposto a proteger os agressores", acrescentou Noboa.

A castração química envolve a administração de drogas que suprimem o desejo sexual. É usada como método de prevenção e punição para aqueles que cometem agressão sexual em países como Rússia, Polônia, Coreia do Sul, Indonésia e Moldávia, bem como em alguns estados dos Estados Unidos.

Noboa tem amplo apoio no legislativo, que o apoiou na aprovação de diversos projetos de lei.

