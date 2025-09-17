América Latina
Presidente do Equador propõe Constituinte que inclua leis mais rígidas contra narcotráfico
Noboa já havia proposto várias modificações constitucionais que não foram aceitas pela Corte Constitucional
O presidente do Equador, Daniel Noboa, quer endurecer políticas antidrogas - Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP
O presidente equatoriano, Daniel Noboa, propôs nesta quarta-feira (17) a criação de uma Assembleia Constituinte por meio de consulta popular para redigir uma nova Constituição que inclua leis mais implacáveis contra o tráfico de drogas e o crime organizado.
A atual Constituição, elaborada por uma Constituinte de plenos poderes, está em vigor desde 2008 após ter sido impulsionada pelo governo do ex-presidente socialista Rafael Correa.
Noboa já havia proposto várias modificações constitucionais que não foram aceitas pela Corte Constitucional, etapa prévia para sua consideração.