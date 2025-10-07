A- A+

América Latina Presidente do Equador sai ileso de ataque a tiros contra sua caravana Segundo a ministra de Meio Ambiente e Energia do país, 500 pessoas se mobilizaram contra a caravana do presidente

O presidente do Equador, Daniel Noboa, saiu ileso de um ataque a tiros contra o veículo em que viajava nesta terça-feira (7) pelo sul do país, em meio a protestos indígenas contra o seu governo, informou a ministra de Meio Ambiente e Energia, Inés Manzano.

"Apareceram 500 pessoas e atiraram pedras [contra a caravana]. Obviamente, também há marcas de tiro no carro do presidente", disse a ministra, ressaltando que Noboa saiu ileso.

A caravana presidencial foi atacada quando se deslocava para a localidade andina de Cañar. Noboa participou posteriormente de um ato público.

