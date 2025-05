Presidente do Fed, banco central americano, sinaliza que pretende mudar linguagem da sua política

A- A+

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que os dirigentes do banco central consideram mudanças em partes essenciais do arcabouço que norteia suas decisões de política monetária, incluindo a forma como avaliam o déficit de empregos nos Estados Unidos e como abordam sua meta de inflação.

Em 2020, o Fed reformulou sua abordagem para conduzir a economia de duas maneiras importantes: após períodos em que a inflação ficou persistentemente abaixo de 2%, eles permitiriam que ela subisse moderadamente por “algum tempo”.

Eles também sinalizaram que não aumentariam de forma preventiva as taxas de juros durante períodos de baixo desemprego para evitar potenciais pressões inflacionárias, um esforço para mitigar “déficits” em relação à sua meta de máximo emprego.

As autoridades “indicaram que achavam que seria apropriado reconsiderar a linguagem em torno dos déficits. E em nossa reunião da semana passada, tivemos uma opinião semelhante sobre a meta de inflação média”, disse Powell em uma conferência de pesquisa sobre o arcabouço de política monetária do Fed, na quinta-feira.

Powell reconheceu que a estrutura atual foi elaborada em um momento de taxas de juros persistentemente baixas e inflação baixa. Críticos argumentaram que isso a tornou excessivamente adaptada a um conjunto restrito de condições econômicas.

“Garantiremos que nossa nova declaração de consenso seja robusta a uma ampla gama de ambientes e desenvolvimentos econômicos”, disse ele.

As autoridades do Fed iniciaram este ano uma revisão periódica da estratégia — ou arcabouço — de longo prazo do banco central para implementar a política monetária e suas ferramentas de comunicação.

A estrutura serve como um guia para as autoridades do Comitê Federal de Mercado Aberto, que define as taxas de juros, enquanto buscam atingir as amplas metas atribuídas ao comitê pelo Congresso de promover preços estáveis e o emprego máximo. As autoridades do Fed têm como meta uma inflação de 2%.

Após a última revisão, concluída em 2020, o Fed adotou uma nova estrutura que visava atingir a inflação moderadamente acima de 2% por “algum tempo”, após períodos em que a inflação permanecia persistentemente abaixo desse nível — uma abordagem conhecida como meta flexível de inflação média.

Powell disse que uma consideração importante em 2020 era manter as expectativas de longo prazo dos americanos para a inflação perto de 2%. “Expectativas ancoradas são essenciais para tudo o que fazemos, e continuamos totalmente comprometidos com a meta de 2% hoje”, disse ele.

Ainda assim, ele afirmou que o ambiente econômico mudou significativamente desde 2020, e a atual revisão da estrutura refletirá a avaliação dos dirigentes do Fed sobre essas mudanças.

“Podemos estar entrando em um período de choques de oferta mais frequente e potencialmente mais persistente — um desafio difícil para a economia e para os bancos centrais”, declarou ele.

Powell acrescentou que a ideia de os dirigentes do banco central estarem limitados pela chamada barreira inferior zero — quando taxas de juros já baixas oferecem pouco espaço para que as autoridades as reduzam para apoiar a economia quando necessário — “não é mais o cenário base”. Mas ele acrescentou que “é prudente que a estrutura continue a abordar esse risco”.

O presidente do Fed não fez referência a outro componente da atual linguagem da estrutura que descreve o emprego máximo como um objetivo “amplo e inclusivo”.

Alguns observadores do Fed apontaram essas mudanças como o motivo pelo qual o banco central atrasou o aumento das taxas de juros em resposta à inflação que se seguiu à pandemia, argumentando que as autoridades estavam excessivamente atentas à meta de emprego.

Powell rejeitou a ideia de que o arcabouço fosse responsável pelo atraso na resposta. Em vez disso, ele apontou para o julgamento das autoridades na época — que mais tarde se provou errôneo — de que a inflação pandêmica seria transitória.

Powell afirmou que o banco central pretende concluir sua revisão da atual estrutura até o final de setembro.

