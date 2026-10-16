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Federal Reserve Presidente do Fed diz que IA é a 'mudança mais importante' para a economia que já viu Kevin Warsh afirmou que, em seu cargo como presidente do banco central americano, encara "com sobriedade e responsabilidade" as implicações macroeconômicas desta tecnologia

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira (16) que a inteligência artificial (IA) é a "mudança mais importante" para a economia mundial que já viu, e previu que seu impacto será positivo, porém com um caminho "acidentado".

"Eu diria que o advento desta nova tecnologia é provavelmente a mudança mais importante para a economia dos Estados Unidos e para a economia global em toda a minha vida", afirmou Kevin Warsh em um evento durante as reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial em Bangcoc.

Warsh afirmou que, em seu cargo como presidente do banco central americano, encara "com sobriedade e responsabilidade" as implicações macroeconômicas desta tecnologia, incluindo um aumento de curto prazo da inflação por efeitos do lado da demanda e um esperado choque positivo de oferta no longo prazo.

Ele reconheceu que o boom dos investimentos em IA elevaria os preços no curto prazo, mas acrescentou que "realmente há, eu acho, um enorme benefício para a economia global e para a economia dos Estados Unidos a longo prazo".

Como exemplo dos efeitos positivos, ele disse que espera que o Fed utilize a IA para analisar melhor os dados na condução da política monetária.

E reiterou sua crença de que a tecnologia deve tornar "as economias e os países que saibam utilizá-la bem mais produtivos".

Warsh advertiu, no entanto, que o caminho ainda é marcado pela incerteza.

"O caminho de onde estamos até lá provavelmente será muito acidentado, acidentado no que diz respeito à nossa compreensão da tecnologia, acidentado porque nós realmente não sabemos qual será a estrutura de mercado destas novas tecnologias", disse.

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