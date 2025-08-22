Sex, 22 de Agosto

ESTADOS UNIDOS

Presidente do Fed sinaliza para corte dos juros nos EUA

Powell porém advertiu que os riscos de uma inflação maior e um desaquecimento do mercado de trabalho estejam gerando uma situação complexa

O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome PowellO presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell - Foto: Roberto Schmidt / AFP

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, deixou a porta aberta, nesta sexta-feira (22), à possibilidade de uma redução das taxas de juros, mas advertiu que os riscos de uma inflação maior e um desaquecimento do mercado de trabalho estejam gerando uma situação complexa.

"Os riscos para a baixa do emprego estão aumentando", disse Powell durante o Simpósio de Política Econômica em Jackson Hole. Ele afirmou, ainda, que "os efeitos das tarifas aduaneiras nos preços ao consumidor já são claramente visíveis" no país.

"Embora o mercado de trabalho pareça estar em equilíbrio, trata-se de um equilíbrio curioso, que resulta de uma desaceleração marcada tanto da oferta quanto da demanda de trabalhadores", afirmou o diretor do banco central americano em seu discurso.

Powell vem criticando a política econômica do governo do presidente Donald Trump em vários planos.

"Os efeitos das tarifas aduaneiras nos preços ao consumidor já são claramente visíveis" e poderiam ser ainda mais graves nos próximos meses, disse.

Em sua opinião, há grande incerteza sobre o momento e a magnitude dos efeitos da alta das tarifas aduaneiras.

"Não permitiremos que um aumento pontual do nível de preços se torne um problema de inflação persistente", afirmou.

 

