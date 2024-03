A- A+

Premiação Presidente do Grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, e Folha de Pernambuco são premiados Eduardo de Queiroz Monteiro foi contemplado com o troféu "Leão do Norte", enquanto Folha de Pernambuco conquistou o "Águia Dourada" em premiação da Revista Total

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, foi homenageado na noite de sexta-feira (15) pela Revista Total, recebendo o troféu “Leão do Norte”. O veículo, por sua vez, conquistou o troféu “Águia Dourada” no mesmo evento, realizado no Hotel Transamerica Prestige Recife, na Avenida Boa Viagem. Ambos foram representados pela gerente de Mercado da Folha de Pernambuco, Tânia Campos.

“É uma verdadeira honra estar aqui representando Eduardo de Queiroz Monteiro neste grandioso evento, recebendo em nome dele o Troféu Leão do Norte e em nome da Folha de Pernambuco, o troféu Águia Dourada. Aqui, nós registramos todo o nosso reconhecimento à relevância que a Revista Total possui em todo o cenário do mercado editorial”, afirmou Tânia.

Ao todo, foram entregues 20 troféus da categoria “Leão do Norte”, 20 da “Águia Dourada” e outros 10 da “Embaixador da Paz”. Também foram entregues 10 medalhas de nomes considerados “Amigos da Revista Total”. O presidente da Total, Marcelo Mesquita justificou o processo de seleção dos homenageados: “São as personalidades de Pernambuco que fazem acontecer. São empreendedores, executivos, políticos e gestores de instituições sérias”, diz.

Ele revelou ainda que sua cidade natal foi a escolhida para o pontapé do evento, previsto para percorrer todo o Brasil. “Esse é mais um grande evento, que estamos chamando de ‘Totalizando Brasil’. Fazemos durante todo o ano de 2024 em diversas capitais do Brasil. Como sou pernambucano e tudo começou aqui, estou fazendo o primeiro evento aqui no Recife”, encerra.

Entre os homenageados, estão ainda o ex-senador Fernando Bezerra Coelho; o vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho; o deputado federal Pedro Campos; o deputado federal Carlos Veras; o defensor-geral de Pernambuco, Henrique Seixas; o desembargador Bartolomeu Bueno; e o cantor e compositor Novinho da Paraíba.

O defensor-Geral de Pernambuco, Henrique Seixas, disse que o troféu vem em forma de reconhecimento ao trabalho destinado à garantia de direitos da população pernambucana. “Fico bastante lisonjeado e feliz com o reconhecimento do trabalho que está sendo feito à frente da Defensoria Pública. Isso reforça o trabalho feito à população. Através da Total, temos essa visibilidade e a chance de levar a nível nacional a importância do nosso trabalho”, afirma.

Único nome do universo da música na lista dos agraciados, o cantor e compositor Novinho da Paraíba exaltou o trabalho informacional da revista que promove o prêmio. “A Revista Total presta um serviço muito grande. De tantas homenagens que já recebi, esse troféu estará na galeria com destaque. Vida longa à Total porque é importantíssima”, crava.

Veja também

Capacitismo Campanha mostra situações de preconceitos dirigidas a pessoas com síndrome de Down