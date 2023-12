A- A+

SAÚDE Presidente do Imip, Sílvia Rissin espera que 2024 seja de acolhimento a mais pacientes Direção do hospital visitou a Folha de Pernambuco

Um dia após a tradicional cantata natalina, que reuniu mais de 800 pessoas, a presidente do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), Silvia Rissin, e a superintendente-geral, Tereza Campos, visitaram a sede da Folha de Pernambuco nesta terça-feira (19), e contaram as expectativas da instituição de saúde para 2024.

Silvia e Tereza foram recebidas pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e pela diretora Administrativa, Mariana Costa.

Após um ano de conquistas, com inauguração de espaço para reabilitação de pacientes com dificuldade de locomoção, visita do ministro de Relações Institucionais e diversas campanhas ao longo do ano, Rissin espera que 2024 seja um ano repleto por acolhimento, para que o hospital consiga suprir as demandas que surgirem ao longo dos dias.

"Esperamos atender mais pessoas que precisam do Imip e mais colaboração da sociedade, porque sem as pessoas, sem emendas e todo um conjunto de forças, a gente não consegue. Temos que andar a cada passo com as demandas. Esperamos que tudo seja mantido dentro de um equilíbrio, porque é difícil, mas a gente segue em frente", destaca Silvia.

Silvia Rissin é a presidente do Imip | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O Imip completou 61 anos de existência, em junho, e é um dos 1.680 hospitais filantrópicos, contando com 4.700 trabalhadores que formam um corpo clínico altamente capacitado e uma infraestrutura composta por unidades de internamento, ambulatórios, laboratórios, salas de aula e centros de pesquisa.

O centro tem parcerias com outras instituições de saúde nacionais e internacionais.

Laboratório de Marcha

O espaço é pioneiro no Estado e o segundo do Nordeste, sendo destinado às pessoas que possuem dificuldade de se locomover. Inaugurado em novembro, o Laboratório de Marcha integra o conjunto de equipamentos tecnológicos do Imip e é um marco na reabilitação física e motora em Pernambuco.

Tendo o objetivo de proporcionar recursos de alta tecnologia para a população com deficiência física, sejam adultos ou crianças, e promover a recuperação funcional, o laboratório melhora a qualidade de vida do paciente. O serviço é oferecido pelo SUS.

Superintendente-geral do imip, Tereza Campos | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"Esse espaço conta com atendimento multidisciplinar. O médico clínico faz a consulta no hospital. Depois ele passa o caso para um ortopedista, que vai avaliar e pede para fazer os testes necessários. A partir daí, começa o processo para desenvolver as situações de cada paciente", explicou a superintendente-geral Tereza Campos.

Visita de ministro Alexandre Padilha

A comitiva do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também marcou o ano do Imip. Durante a visita, ele passou pelo setor de hemodiálise de adulto, a enfermaria e a oncologia pediátricas da instituição, referência em Pernambuco para o atendimento de crianças com doenças graves e de alta complexidade para transplantes, cardiologia e doenças raras.

De acordo com Campos, sempre os líderes da Saúde do Brasil sempre mantiveram a tradição de visitar o complexo hospitalar para buscar auxiliar a instituição com recursos que aprimorem ainda mais o atendimento ao público.

No momento da visita, a gestão do hospital apresentou um projeto para construção de um centro de oncologia que deve ser instalado na frente da instituição, onde funciona hoje o serviço de radioterapia. O prédio deve ter até quatro andares e deve ficar pronto entre quatro e cinco anos. A obra deve custar R$ 90 milhões.

"A gente foi pedir ajuda financeira. Então, apresentamos o projeto ao ministro. Ele ficou encantado e disse que a gente poderia contar com o apoio do Governo Federal. Também apresentamos a alguns deputados federais e senadores, que se comprometeram a buscar uma emenda de bancada para construção e pré-aquisição de equipamentos para esse centro de oncologia", concluiu Tereza.

