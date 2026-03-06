A- A+

Internacional Presidente do Irã afirma que alguns países começaram a tentar mediar fim da guerra Ele advertiu que esses esforços devem se dirigir a quem iniciou as hostilidades

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta sexta-feira (6) que alguns países começaram a se mobilizar para tentar mediar e pôr fim à guerra com Estados Unidos e Israel, mas advertiu que esses esforços devem se dirigir a quem iniciou as hostilidades.

"Alguns países começaram a tentar exercer uma mediação. Sejamos claros: estamos comprometidos com uma paz duradoura na região, mas não hesitaremos em defender a dignidade e a soberania de nossa nação", disse Pezeshkian na rede social X.

"A mediação deve se dirigir a quem subestimou o povo do Irã e iniciou este conflito", acrescentou.

Veja também