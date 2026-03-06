Internacional
Presidente do Irã afirma que alguns países começaram a tentar mediar fim da guerra
Ele advertiu que esses esforços devem se dirigir a quem iniciou as hostilidades
O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta sexta-feira (6) que alguns países começaram a se mobilizar para tentar mediar e pôr fim à guerra com Estados Unidos e Israel, mas advertiu que esses esforços devem se dirigir a quem iniciou as hostilidades.
Leia também
• ONU declara guerra no Oriente Médio uma 'grande emergência humanitária'
• Mais de 190 crianças morreram desde o início da guerra dos EUA e Israel contra o Irã, diz Unicef
• Presidente do Irã diz que 'alguns países' iniciaram esforços de mediação para guerra
"Alguns países começaram a tentar exercer uma mediação. Sejamos claros: estamos comprometidos com uma paz duradoura na região, mas não hesitaremos em defender a dignidade e a soberania de nossa nação", disse Pezeshkian na rede social X.
"A mediação deve se dirigir a quem subestimou o povo do Irã e iniciou este conflito", acrescentou.