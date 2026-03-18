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GUERRA Presidente do Irã confirma morte do ministro da Inteligência do país em ataque Morte de chefe da Inteligência amplia escalada, após ataques que já tinham matado outros altos funcionários do regime iraniano

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, confirmou nesta quarta-feira, 18, a morte do ministro da Inteligência do país, Esmail Khatib, após ataques atribuídos a Israel. O líder iraniano classificou o episódio como um "assassinato covarde" e afirmou que a morte colocou o país em luto.

"Estou certo de que seu caminho continuará com mais determinação do que nunca", disse na publicação.

A morte do chefe da Inteligência amplia a escalada, após ataques que já tinham matado outros altos funcionários do regime iraniano.

A ofensiva ocorre na esteira de bombardeios israelenses que já haviam matado Ali Larijani, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, e Gholamreza Soleimani, comandante de uma milícia alinhada à Guarda Revolucionária.

Do lado israelense, o ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que as forças do país foram responsáveis pela morte de Khatib. "Na noite passada, o ministro da Inteligência do Irã também foi eliminado", disse, em comunicado.

A guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã entrou no 19º dia e matou pelo menos 1.300 pessoas no Irã, mais de 900 no Líbano e 14 em Israel, segundo autoridades desses países. Os militares dos EUA afirmam que 13 militares americanos foram mortos e cerca de 200 ficaram feridos.

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