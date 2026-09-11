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Brics Presidente do Irã defende mecanismos do Brics contra pressões políticas e econômicas Pezeshkian defende proteção ao comércio e financiamento no Brics

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, defendeu nesta sexta-feira (11), que o Brics crie mecanismos capazes de proteger o comércio e o financiamento de seus membros contra pressões políticas e econômicas, ao afirmar que o bloco precisa transformar seu peso econômico em cooperação prática.

Em discurso no Fórum Empresarial do Brics, em Nova Délhi, Pezeshkian disse que a incerteza geopolítica, as rupturas nas cadeias de suprimentos e o uso crescente de instrumentos econômicos para pressão política tornaram o ambiente global mais complexo.

Segundo ele, a força do grupo aparecerá quando as capacidades de seus integrantes forem convertidas em redes de comércio, investimento e financiamento, numa passagem da "cooperação potencial" para a "cooperação operacional", segundo trechos do discurso enviados em seu canal no Telegram.

"Quando o comércio, a energia, a infraestrutura ou o sistema financeiro de um país ficam sujeitos a pressões políticas ou militares, os efeitos ultrapassam suas fronteiras", afirmou.

Para Pezeshkian, o Brics deve ampliar a resiliência por meio da diversificação de parceiros comerciais, fontes de financiamento e mecanismos de pagamento.

Segundo a agência Tasnim, o iraniano propôs ainda uma resseguradora conjunta do Brics, com capital inicial de US$ 10 bilhões, para cobrir riscos de grandes projetos de infraestrutura e energia.

Também defendeu linhas especiais do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), financiamento em moedas locais e garantias para atrair investimento privado.

O maior uso de moedas nacionais no comércio intrabloco voltou a ser citado, além da integração aduaneira, redução de barreiras regulatórias e maior cooperação em inteligência artificial (IA) e cibersegurança.

Pezeshkian afirmou que o Irã, por suas reservas de energia e posição geográfica, pode atuar como elo em cadeias de energia, alimentos e transporte do Brics.

Mais tarde, Pezeshkian se reuniu com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Segundo o Ministério das Relações Exteriores indiano, Modi ressaltou a importância de esforços persistentes por "paz e estabilidade duradouras" na região.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reuniu-se com Modi mais cedo.

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