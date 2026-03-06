Sex, 06 de Março

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Presidente do Irã diz que 'alguns países' iniciaram esforços de mediação para guerra

"Sejamos claros: estamos comprometidos com a paz duradoura na região", destacou Masoud Pezeshkian

O presidente do Irã, Masoud PezeshkianO presidente do Irã, Masoud Pezeshkian - Foto: Atta Kenare/AFP

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta sexta-feira (6) que "alguns países" iniciaram esforços de mediação para o conflito no Oriente Médio. Em mensagem enviada via Telegram, ele não especificou as nações envolvidas.

"Sejamos claros: estamos comprometidos com a paz duradoura na região, mas não hesitaremos em defender a dignidade e a soberania de nossa nação", escreveu.

Leia também

• Trump exige participar da escolha do novo líder do Irã

• Irã diz que atacou bases americanas no Kuwait e promete mais bombardeios

• Quatro suspeitos de espionar a comunidade judaica para o Irã são presos em Londres

Sem mencionar explicitamente os EUA ou Israel, Pezeshkian defendeu que a mediação deve abordar "aqueles que subestimaram" o povo iraniano e "deflagraram" a guerra.
 



