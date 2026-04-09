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Guerra no Oriente Médio

Presidente do Irã diz que ataques de Israel ao Líbano tornam negociações "sem sentido"

Segundo ele, "nossas mãos permanecem no gatilho", em declaração semelhante à de Benjamin Netanyahu, na véspera

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O presidente do Irã, Masoud PezeshkianO presidente do Irã, Masoud Pezeshkian - Foto: Karim Jaafar / AFP

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que a continuidade dos ataques de Israel ao Líbano "tornará as negociações sem sentido" e indicou que Teerã manterá postura firme diante de violações do cessar-fogo, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio.

Segundo ele, "nossas mãos permanecem no gatilho", em declaração semelhante à de Benjamin Netanyahu, na véspera, e o país "nunca abandonará seus irmãos e irmãs libaneses".

Pezeshkian classificou as ofensivas israelenses como "violação flagrante" do acordo inicial de trégua e um "sinal perigoso de engano e falta de compromisso" com eventuais entendimentos.

Na mesma linha, o presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que violações do cessar-fogo com Estados Unidos e Israel "acarretam custos explícitos e respostas fortes", em publicação no X, em meio a dúvidas sobre o alcance do acordo anunciado nesta semana.

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Ghalibaf reforçou que o Líbano e o chamado "Eixo da Resistência", aliados de Teerã, são "parte inseparável" de qualquer entendimento de trégua, sugerindo que ataques no território libanês podem comprometer o acordo. Segundo esse posicionamento, "não há espaço para negação ou recuo" sobre a inclusão do Líbano nas negociações.

O alerta ocorre em um momento de divergência entre Irã e Estados Unidos sobre os termos do cessar-fogo. Washington sustenta que o acordo não abrange o Líbano, enquanto Teerã insiste no contrário e acusa Israel de violar a trégua com bombardeios recentes. O país persa ainda condicionou a reabertura do Estreito de Ormuz ao fim das ações militares americanas e israelenses na região.
 

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