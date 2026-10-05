Negociações
Presidente do Irã diz que negociações com os EUA são 'inúteis'
Masoud Pezeshkian afirma que acordos apenas levaram a novos ataques americanos
O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta segunda-feira (5) que as negociações com os Estados Unidos são "inúteis" e apenas levaram a novos ataques americanos, em declarações a veículos de comunicação estatais.
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"Até agora, fomos atacados três vezes após as negociações, e isso demonstra que eles não buscam o diálogo; pelo contrário, seu objetivo é derrubar a República Islâmica do Irã", declarou Pezeshkian, citado pela agência estatal de notícias Irna.
“Com um inimigo que recorre diariamente a assassinatos, avaliações, pressões e ameaças, e que descumpre seus compromissos, as negociações são inúteis”, afirmou.