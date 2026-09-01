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Guerra no Oriente Médio Presidente do Irã diz que país retomará cessar-fogo se EUA voltarem a cumprir acordo "Se os EUA retornarem aos seus compromissos no memorando de entendimento, a República Islâmica do Irã responderá imediatamente da mesma forma", afirmou Masoud Pezeshkian

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta terça-feira (1) que Teerã está pronto para retomar o acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos caso Washington também volte a cumprir os compromissos firmados em junho. A declaração foi feita à margem da cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), no Quirguistão, segundo a mídia estatal iraniana.

"Se os EUA retornarem aos seus compromissos no memorando de entendimento, a República Islâmica do Irã responderá imediatamente da mesma forma", disse Pezeshkian.

O memorando de junho previa cessar-fogo imediato e um período de 60 dias de negociações para um acordo mais amplo. O Irã havia concordado em retirar minas do Estreito de Ormuz e permitir a passagem de navios, enquanto os EUA se comprometeram a encerrar o bloqueio naval, suspender sanções, conceder autorizações para exportações iranianas de petróleo e iniciar discussões sobre um pacote de reconstrução.

O acordo, porém, desmoronou rapidamente. No fim de semana, os EUA atacaram lançadores de mísseis iranianos na ilha de Larak, em Ormuz, e o Irã respondeu com disparos contra instalações militares americanas na Jordânia, que foram interceptados.

Pezeshkian defende há meses uma saída negociada, mas a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) pressiona por concessões adicionais, entre elas controle iraniano sobre o Estreito de Ormuz e compensações financeiras pela guerra, condições consideradas pouco aceitáveis para Washington.

Em meio à tensão, a Organização de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) informou sobre dois incidentes com petroleiros na segunda-feira, 31. Um navio foi atingido por três projéteis ao deixar o Golfo Pérsico, sem registro de vítimas ou impacto ambiental. Outro petroleiro teria sido abordado por forças militares perto da costa de Omã e permaneceu à deriva. Não houve reivindicação imediata de autoria.



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