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Guerra no Oriente Médio Presidente do Irã diz seguir buscando saída negociada com os EUA Declarações ocorrem após os dois países voltarem a trocar ataques no fim de semana, encerrando uma pausa de cerca de um mês nos combates

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta segunda-feira (31) que Teerã ainda busca uma saída negociada para o conflito com os Estados Unidos e disse que a guerra "não é do interesse de ninguém". A declaração foi dada em meio à retomada das tensões militares na região.

Em encontro com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, à margem da cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), no Quirguistão, Pezeshkian defendeu o diálogo como caminho para encerrar a crise. "A razão e a lógica determinam que evitemos a guerra e o belicismo", afirmou, em texto enviado via Telegram.

O presidente iraniano acusou setores dos EUA de terem interesse na continuidade dos confrontos, mas disse que Teerã considera necessário fortalecer iniciativas favoráveis à paz. "Acreditamos que a solução para os problemas atuais está no diálogo e na cooperação", declarou, acrescentando que todos os esforços devem ser usados para impedir a expansão da insegurança e dos conflitos.

As declarações ocorrem após EUA e Irã voltarem a trocar ataques no fim de semana, encerrando uma pausa de cerca de um mês nos combates. No domingo (30), forças americanas atingiram lançadores de foguetes iranianos, enquanto Teerã respondeu com mísseis contra instalações dos EUA na Jordânia.

Nesta segunda-feira, os Emirados Árabes Unidos afirmaram ainda ter interceptado um drone iraniano sobre suas águas territoriais e classificaram o episódio como uma "escalada perigosa". Antes de viajar ao Quirguistão, Pezeshkian já havia afirmado que o Irã não busca a guerra, mas "responderá de forma decisiva aos agressores".

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