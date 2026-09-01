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Internacional Presidente do Irã estende a mão a Washington antes de reunião com Putin Dezessete chefes de Estado e de Governo, incluindo os líderes da Rússia, Irã, China, Índia, Paquistão e Turquia, estão em Bishkek para participar da reunião de cúpula que marca os 25 anos da Organização de Cooperação de Xangai (OCX)

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, prometeu nesta terça-feira (1) que Teerã retomaria imediatamente os compromissos para acabar com a guerra caso os Estados Unidos retomem o protocolo de acordo assinado em junho, à margem de um encontro de cúpula regional no Quirguistão, onde deve se reunir com Vladimir Putin.

"Declaro explicitamente que, se os Estados Unidos retornarem a seus compromissos em virtude do protocolo de acordo (...), a República Islâmica do Irã adotará imediatamente medidas recíprocas", declarou Pezeshkian em Bishkek, capital do país da Ásia Central.

Dezessete chefes de Estado e de Governo, incluindo os líderes da Rússia, Irã, China, Índia, Paquistão e Turquia, estão em Bishkek para participar da reunião de cúpula que marca os 25 anos da Organização de Cooperação de Xangai (OCX).

Em meados de junho, Teerã e Washington assinaram o chamado protocolo de acordo de Islamabad para acabar com as hostilidades, iniciadas em 28 de fevereiro com os ataques americanos e israelenses contra o Irã, que provocaram a morte do antigo guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei.

Mas o acordo foi rompido no início de julho, com a retomada das hostilidades.

Após um mês de calma em agosto, as forças militares dos Estados Unidos atacaram na segunda-feira (31) o estratégico Estreito de Ormuz e o Irã atingiu, em retaliação, alvos americanos na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos.

Na segunda-feira (31), o presidente iraniano já havia declarado que não interessa a Teerã prolongar a guerra contra Washington.

O presidente iraniano também tem uma reunião prevista com seu homólogo russo, Vladimir Putin, à margem do encontro de cúpula do bloco regional que pretende atuar como um contraponto à influência ocidental.

Entre os vários encontros bilaterais previstos, Putin também tem na agenda uma reunião com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para tratar da guerra na Ucrânia, segundo o Kremlin, após quatro anos e meio de um conflito que não mostra qualquer sinal de apaziguamento.

A Turquia recebeu várias rodadas de negociações para tentar acabar com o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

As negociações diplomáticas, sob mediação americana, permanecem estagnadas.

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