Conflito
Presidente do Líbano rejeita conversa telefônica direta com Netanyahu
Trump afirmou que os "líderes" dos dois países conversaram nesta quinta-feira(16)
O presidente do Líbano, Joseph Aoun, rejeitou um pedido dos Estados Unidos para ter uma conversa direta com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou nesta quinta-feira (16) uma fonte oficial libanesa à AFP.
“O presidente libanês rejeitou uma conversa direta com Netanyahu” e informou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, acrescentou a fonte, segundo a qual o governo dos Estados Unidos “entendeu a postura” do Líbano.
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os "líderes" de Israel e do Líbano conversaram nesta quinta-feira, dois dias depois de uma primeira reunião entre os embaixadores dos dois países em Washington.