Presidente do México defende magnata Carlos Slim após acusação no X

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, saiu nesta sexta-feira (24) em defesa do magnata mexicano Carlos Slim depois que foi acusado na rede X de supostos laços com o narcotráfico.

Na quarta-feira, Slim foi acusado pelo usuário do X "Wall Street Mav" de ter "ligações importantes com os cartéis de drogas" e que a isso se deve grande parte da fortuna de sua família, estimada em quase 80 bilhões de dólares (471 bilhões de reais) pela revista especializada Forbes.

"É falso, não há nenhuma investigação contra o empresário Carlos Slim ou suas empresas. De onde eles tiram isso?", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa da manhã depois de ser interrogada sobre o assunto.

A mandatária acrescentou que seu governo não permitirá que se queira "associar o México com a questão do narcotráfico".

Por sua vez, Elon Musk, proprietário do X, fundador da Tesla e próximo do presidente dos EUA, Donald Trump, compartilhou na quinta-feira a polêmica publicação acompanhada de um emoticon com um monóculo.

Depois de tomar posse na última segunda-feira, uma das ordens executivas assinadas por Donald Trump classifica como "terroristas" os cartéis de drogas e outras gangues criminosas.

Sheinbaum afirmou nesta sexta-feira que seu governo analisa as implicações legais desta medida do presidente republicano.

