MÉXICO Presidente do México defende soberania popular na Venezuela e rejeita interferências externas Durante coletiva de imprensa, Sheinbaum destacou que as decisões sobre o futuro de cada país pertencem exclusivamente ao seu povo

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, reiterou o compromisso de seu governo com a soberania dos povos da América Latina em declarações relacionadas à posse de Nicolás Maduro para o terceiro mandato presidencial na Venezuela, que acontece nesta sexta-feira, 10.

Durante a coletiva de imprensa, Sheinbaum destacou que as decisões sobre o futuro de cada país pertencem exclusivamente ao seu povo, sem interferências externas.

Falando sobre o contexto venezuelano, Sheinbaum afirmou que o México enviou seu embaixador como representante na cerimônia de posse de Maduro, reforçando a postura diplomática de respeito à soberania.

"Defendemos nossa política exterior baseada na soberania do povo venezuelano. São eles que têm que decidir. Não deve haver intervenção de nenhuma maneira; quem decide é o povo da Venezuela. Essa não é apenas uma opinião pessoal, mas a política exterior do nosso país."

Sobre questões mais amplas na América Latina, Sheinbaum destacou o crescimento das forças progressistas e a força democrática na região. Citou como exemplo recente a vitória do Frente Amplio no Uruguai, reforçando o papel da soberania popular na consolidação de governos alinhados com os interesses de suas populações.

Questionada sobre a situação política na Venezuela, Sheinbaum foi cautelosa ao comentar relatos sobre possíveis perseguições a lideranças opositoras.

Ela afirmou que é preciso aguardar informações mais claras antes de emitir juízo, mas destacou que o México não compactua com a criminalização de opiniões políticas. "Nunca estivemos a favor da criminalização da oposição política. Defendemos a liberdade de ideias, e no México não perseguimos ninguém por suas opiniões ou ideias políticas."



