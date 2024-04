A- A+

FORÇA Presidente do México divulga imagens inéditas de invasão à embaixada do Equador; veja vídeo Andrés Manuel López Obrador condenou a agressão da polícia equatoriana, que arrastou o ex-vice-presidente Jorge Glas, asilado na sede diplomática

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenou o que descreveu como um ataque "autoritário desprezível" à embaixada de seu país em Quito e divulgou imagens dramáticas que mostram as forças de segurança equatorianas arrastando o ex-vice-presidente do país para fora do prédio.

Jorge Glas, vice-presidente do Equador de 2013 a 2018, buscou abrigo na missão mexicana em dezembro, alegando estar sofrendo perseguição política. Mas o político de 54 anos foi preso na sexta-feira, depois que o presidente do Equador, Daniel Noboa, tomou a medida extraordinária de ordenar uma batida na embaixada.

Na terça-feira (9), as autoridades mexicanas divulgaram imagens de câmeras de segurança que revelam o drama do ataque noturno.

Nas imagens, policiais vestidos de preto podem ser vistos invadindo a sede diplomática do México, supostamente protegida, depois que vários agentes armados escalaram o muro externo.

Lá dentro, os policiais podem ser vistos apontando uma arma para o vice-chefe da missão, Roberto Canseco, e depois lutando com o diplomata mexicano enquanto ele estava na biblioteca.

Logo depois, às 22h15, um policial com um escudo antimotim empurra Canseco para fora do caminho enquanto Glas é arrastado para fora do prédio por quatro agentes. Canseco é jogado no chão e novamente maltratado do lado de fora do prédio enquanto Glas é levado embora.

"O México exige respeito", disse López Obrador em sua coletiva de imprensa diária pela manhã, quando as imagens foram divulgadas.

A invasão da embaixada - amplamente vista como uma violação da lei internacional que protege as instalações diplomáticas - causou uma grande tempestade política e atraiu a condenação tanto da esquerda quanto da direita da América Latina, bem como de governos da Europa e da América do Norte. O presidente do Chile, Gabriel Boric, condenou uma "violação inaceitável" da soberania mexicana. O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou alarme.

Así fue el allanamiento a la Embajada de México en Quito para ejecutar el operativo de captura de Jorge Glas.



Según se observa en la grabación de las cámaras de seguridad, al menos 10 agentes policiales ecuatorianos entraron a la sede y sacaron cargado a Glas.@infobae pic.twitter.com/82vOFO5NR1 — Yalilé Loaiza (@yali_loaiza) April 9, 2024

No sábado, um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse que condenava "qualquer violação da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas e leva muito a sério a obrigação dos países anfitriões, de acordo com o direito internacional, de respeitar a inviolabilidade das missões diplomáticas".

Mas López Obrador, que é amplamente conhecido como Amlo, criticou o que ele chamou de reação "descompromissada" dos EUA ao "ato autoritário" do Equador, observando que Joe Biden não havia se pronunciado.

O Ministério das Relações Exteriores do México disse que estava divulgando as imagens para denunciar ao mundo a "invasão não autorizada e violenta" do Equador e "os abusos sofridos por nossa equipe diplomática".

"O mundo testemunhou a violência, os abusos e os maus-tratos sofridos por nossa equipe mexicana nas mãos da polícia equatoriana e a violação da imunidade de nossa embaixada no Equador", afirmou o ministério no Twitter, prometendo: "O México levará essas violações do direito internacional às cortes e tribunais internacionais com o apoio de países amigos".

Na segunda-feira, enquanto Glas era levado da prisão de segurança máxima onde estava detido para o hospital, Noboa tentou defender sua decisão. O líder de 36 anos - que prometeu conter a onda de violência relacionada às drogas e, em janeiro, declarou o Equador em estado de "conflito interno armado" - afirmou que havia tomado "decisões excepcionais para proteger a segurança nacional".

