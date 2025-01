A- A+

diplomacia Presidente do México diz que colaborará com Trump, apesar de falas sobre quem governa país Sheinbaum destacou a importância de defender a soberania mexicana, como país livre e independente

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que irá colaborar com o governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A fala aconteceu durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 8, após ser questionada se as falas do republicano de que o país latino é governado por grupos criminosos afetaria a relação bilateral entre as nações.

"No México, quem governa é o povo, fui eleita por ele. Vamos nos entender com o governo de Trump, estou segura disso", disse ela.

Sheinbaum destacou a importância de defender a soberania mexicana, como país livre e independente.

"Vamos colaborar com tudo que pudermos, desde temas comerciais até segurança e imigração", pontuou a presidente.

Sem confirmar se estará presente na posse do norte-americano, ela ressaltou que acredita que a relação México e Estados Unidos "será boa".



