Presidente do México diz que Miss Universo deve ser "exemplo" contra "injustiça"

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, parabenizou, nesta sexta-feira (21), a mexicana Fátima Bosh, coroada Miss Universo após um desentendimento com um dos executivos do concurso, e a considerou um "exemplo" por denunciar uma "injustiça".

A vitória de Bosh, nesta sexta-feira em Nonthaburi, Tailândia, foi precedida por uma transmissão que se tornou viral, na qual o empresário e apresentador Nawat Itsaragrisil a questionou por não promover o país em suas redes sociais, chegando a chamá-la de "burra".

A jovem de 25 anos levantou-se, retirou-se e acusou o promotor de desrespeitá-la, o que desencadeou uma onda de solidariedade de diversas personalidades, incluindo a própria Sheinbaum.

"Ela levanta a voz. Diz: 'há uma injustiça, não concordo'. Ela se levanta, vai embora, eles têm que pedir desculpas e ela acaba ganhando", disse a mandatária, ao ser questionada sobre o assunto em sua coletiva de imprensa matinal.

Embora tenha lembrado que esses concursos de beleza são questionados, Sheinbaum destacou que a jovem mexicana deve ser um "exemplo" para seu país, em particular para as mulheres.

"Já ficou para trás aquela ideia de que 'caladinha você fica mais bonita' (...) As mulheres ficamos mais bonitas quando falamos e quando participamos", acrescentou a presidente.

Também em resposta a perguntas da imprensa, a presidente mexicana destacou a coragem de Bosh.

"Muitos parabéns, uma salva de palmas", disse.

No estado de Tabasco (sudeste), de onde Bosh é originária e onde os concursos de beleza locais são muito populares, a competição do Miss Universo gerou grande expectativa e praças públicas e estádios foram abertos para assistir ao evento ao vivo.

Milhares de pessoas comemoraram na noite de quinta para sexta-feira nas ruas de várias localidades do estado.

