TARIFAS Presidente do México diz que país está próximo de acordo com EUA para resolver barreiras Em coletiva de imprensa diária, Sheinbaum afirmou que os países precisam de tempo para resolver 54 barreiras comerciais pendentes

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira, 27, que estenderá negociações comerciais com os EUA por "mais algumas semanas", após conversar por telefone com o presidente norte-americano, Donald Trump, no sábado, 25.

Em coletiva de imprensa diária, Sheinbaum afirmou que os países precisam de tempo para resolver 54 barreiras comerciais pendentes, que abrangem os setores comerciais, energético e agrícola.

"Vamos nos falar novamente em algumas semanas, porque estamos praticamente fechando esta questão. Nosso prazo final acabaria em novembro, por isso falei brevemente com Trump no sábado e concordamos em continuar a trabalhar", explicou ela.

Ao ser questionada, Sheinbaum disse que o acordo respeita a soberania do México e que o país não se "subordinará a ninguém". "Nunca estaremos de acordo com uma intervenção em nosso país. Qualquer conflito deve ser resolvido pelo diálogo e pela paz", afirmou.



