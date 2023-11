Presidente do México se encontra com Xi e Biden na cúpula da Apec

A- A+

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá com seus contrapartes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Joe Biden, no âmbito da cúpula da Apec que será realizado em São Francisco, informou o governo nesta terça-feira ( 14).

"Teremos uma reunião bilateral com o presidente da China, Xi Jinping, na quinta-feira pela manhã (...). A China sempre se interessou muito em ter uma relação com o México, essa é a primeira ocasião na qual os dois mandatários vão se encontrar", informou a chanceler Alicia Bárcena durante a coletiva de imprensa matinal do mandatário mexicano.

A ministra disse que se buscará melhorar as trocas comerciais com o gigante asiático, embora não tenha esclarecido se abordará o complicado tema do tráfico de fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína e que causa milhares de mortes nos Estados Unidos.

Por outro lado, esse será um dos assuntos que dominará o encontro que López Obrador terá com Biden na quinta-feira antes do encerramento do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

“Terá que se falar da cadeia do fentanil, os precursores que vêm principalmente da Ásia, como fazer um melhor controle do que sai da Ásia e do que chega ao México”, disse Bárcena.

O governo de López Obrador rechaçou que uma substância seja produzida no México e argumentou que tudo chega diretamente da China, o que é contestado por Pequim.

Em outubro passado, os dois países também acordaram combater o tráfico de precursores químicos com os quais se produz o fentanil.

Em relação ao tema migratório, Bárcena disse que López Obrador insistirá ante Biden na necessidade de combater as causas que levam milhares de pessoas a deixarem seus países de origem.

López Obrador, que viajará na tarde de quarta-feira para São Francisco, também terá um encontro bilateral com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

