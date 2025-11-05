A- A+

ASSÉDIO Presidente do México sofre assédio sexual na rua Sem seguranças por perto, o homem se aproximou de Claudia Sheinbaum, tocando sua cintura e peito e tentando beijá-la no pescoço

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, sofreu na terça-feira um assédio sexual na rua, quando um indivíduo tentou beijá-la enquanto ela caminhava e cumprimentava simpatizantes no centro da capital do país.

O incidente aconteceu quando a presidente seguia para um evento público perto do palácio presidencial. Ela cumprimentava e tirava fotos com várias pessoas.

Sem nenhum agente de segurança à vista, o homem se aproximou de Sheinbaum, passou um braço sobre o ombro da presidente, enquanto tocava sua cintura e peito com o outro braço, e tentava beijá-la no pescoço.

Somente nesse momento, um segurança apareceu e afastou o homem, que aparentava estar sob efeito de drogas ou embriagado.

Apesar da agressão, Sheinbaum tratou o indivíduo com gentileza e aceitou tirar uma foto com ele, dando um tapinha nas costas do homem, antes de prosseguir com sua caminhada.

As autoridades de segurança informaram que o agressor, identificado como Uriel Rivera, foi detido e colocado à disposição da Promotoria que investiga crimes sexuais.

A titular da Secretaria (ministério) das Mulheres, Citlali Hernández, criticou a agressão.

"Repudiamos o ato que nossa presidente viveu hoje", escreveu Hernández no X, onde também denunciou a "visão machista" e a normalização que alguns homens fazem da invasão ao espaço pessoal e ao corpo das mulheres.

