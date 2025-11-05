Presidente do México sofre assédio sexual na rua
Sem seguranças por perto, o homem se aproximou de Claudia Sheinbaum, tocando sua cintura e peito e tentando beijá-la no pescoço
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, sofreu na terça-feira um assédio sexual na rua, quando um indivíduo tentou beijá-la enquanto ela caminhava e cumprimentava simpatizantes no centro da capital do país.
O incidente aconteceu quando a presidente seguia para um evento público perto do palácio presidencial. Ela cumprimentava e tirava fotos com várias pessoas.
Sem nenhum agente de segurança à vista, o homem se aproximou de Sheinbaum, passou um braço sobre o ombro da presidente, enquanto tocava sua cintura e peito com o outro braço, e tentava beijá-la no pescoço.
Somente nesse momento, um segurança apareceu e afastou o homem, que aparentava estar sob efeito de drogas ou embriagado.
Leia também
• Presidente do México lança plano de segurança para conturbado estado de Michoacán
• Peru rompe relações diplomáticas com México devido ao asilo concedido à ex-premiê de Castillo
• Flores, caveiras e memórias: assim se celebra o Dia dos Mortos no México
Apesar da agressão, Sheinbaum tratou o indivíduo com gentileza e aceitou tirar uma foto com ele, dando um tapinha nas costas do homem, antes de prosseguir com sua caminhada.
As autoridades de segurança informaram que o agressor, identificado como Uriel Rivera, foi detido e colocado à disposição da Promotoria que investiga crimes sexuais.
A titular da Secretaria (ministério) das Mulheres, Citlali Hernández, criticou a agressão.
"Repudiamos o ato que nossa presidente viveu hoje", escreveu Hernández no X, onde também denunciou a "visão machista" e a normalização que alguns homens fazem da invasão ao espaço pessoal e ao corpo das mulheres.