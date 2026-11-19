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CRISE NO PARAGUAI Presidente do Paraguai destitui diretor de Itaipu após crise bancária Diretor Justo Zacarías afirmou que não descumpriu "nenhuma norma interna" e que se retira "com o dever cumprido",

O presidente do Paraguai, Pedro Alliana, destituiu nesta quarta-feira (18) o diretor paraguaio da hidrelétrica de Itaipu, compartilhada com o Brasil, por sua atuação na crise bancária que resultou na destituição e prisão do então presidente do país, Santiago Peña.

No último dia 3, o Banco Central interveio no banco digital Ueno Bank devido a problemas de solvência, o que deixou cerca de 3 milhões de clientes sem acesso aos seus depósitos. O banco concentrava recursos de órgãos públicos, inclusive de Itaipu.

O diretor Justo Zacarías afirmou que não descumpriu "nenhuma norma interna" e que se retira "com o dever cumprido", em carta pública divulgada antes de deixar o cargo.

A oposição e dissidentes do governante Partido Colorado exigiam a destituição de Zacarías por ter autorizado dois depósitos no Ueno Bank: um de 163,8 milhões de dólares (R$ 952 milhões) e outro em guaranis, equivalente a R$ 106 milhões. O montante foi confirmado pela hidrelétrica.

Essa foi uma alocação "irresponsável", que "compromete dinheiro público e exige explicações imediatas", denunciaram membros da base governista, no último dia 9. A alocação teria violado um regulamento interno de Itaipu que exige que as instituições depositárias possuam no mínimo cinco anos de experiência no mercado paraguaio, segundo documentos divulgados pela imprensa local.

O Ueno começou a operar como banco em dezembro de 2023 e iniciou seu relacionamento com Itaipu em janeiro de 2025. Zacarías ressaltou que a instituição já operava como financeira.

A Justiça paraguaia investiga Zacarías em um dos casos relacionados ao escândalo bancário, mas ele não foi acusado formalmente.

Alliana anunciou em suas redes sociais a nomeação do engenheiro Hugo Osvaldo Zárate como novo diretor-geral paraguaio da Itaipu Binacional. Ele ocupava o cargo de diretor técnico da hidrelétrica.

Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo, com capacidade instalada (potência) de 14.000 megawatts e 20 turbinas. Apenas uma delas é capaz de fornecer energia para 1,5 milhão de pessoas.

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