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conflito Presidente do Parlamento do Irã adverte Trump que 'toda a região vai queimar' Qalibaf acrescentou que "a única solução real é respeitar os direitos do povo iraniano e encerrar este jogo perigoso"

O influente presidente do Parlamento iraniano advertiu o presidente americano, Donald Trump, neste domingo (5), que suas "ações insensatas" poderiam fazer "toda a nossa região queimar".

"Suas ações insensatas estão arrastando os Estados Unidos para um verdadeiro INFERNO para cada uma das famílias, e toda a nossa região vai queimar porque você insiste em seguir as ordens de Netanyahu", escreveu no X Mohamad Baqer Qalibaf, em alusão ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Em sua postagem em inglês, Qalibaf acrescentou que "a única solução real é respeitar os direitos do povo iraniano e encerrar este jogo perigoso".

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