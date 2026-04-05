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Presidente do Parlamento do Irã adverte Trump que 'toda a região vai queimar'

Qalibaf acrescentou que "a única solução real é respeitar os direitos do povo iraniano e encerrar este jogo perigoso"

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O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, advertiu o presidente americano, Donald TrumpO presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, advertiu o presidente americano, Donald Trump - Foto: Wikimedia Commons

O influente presidente do Parlamento iraniano advertiu o presidente americano, Donald Trump, neste domingo (5), que suas "ações insensatas" poderiam fazer "toda a nossa região queimar".

"Suas ações insensatas estão arrastando os Estados Unidos para um verdadeiro INFERNO para cada uma das famílias, e toda a nossa região vai queimar porque você insiste em seguir as ordens de Netanyahu", escreveu no X Mohamad Baqer Qalibaf, em alusão ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Em sua postagem em inglês, Qalibaf acrescentou que "a única solução real é respeitar os direitos do povo iraniano e encerrar este jogo perigoso".

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