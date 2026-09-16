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Presidente do Parlamento do Irã afirma que aumento de juros do Fed não podem reabrir Ormuz

Na rede X, Ghalibaf declarou que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) não pode controlar as expectativas de inflação apenas ajustando as taxas de juros

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Navios no Estreito de OrmuzNavios no Estreito de Ormuz - Foto: Amirhossein Khorgooei / ISNA / AFP

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta quarta-feira que os aumentos nas taxas de juros dos Estados Unidos não conseguirão conter a inflação, vinculando as pressões sobre os preços aos bloqueios no Estreito de Ormuz.

Na rede X, Ghalibaf declarou que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) não pode controlar as expectativas de inflação apenas ajustando as taxas de juros. Ele argumentou que o verdadeiro motor das pressões sobre os preços é um choque do lado da oferta, ligado ao fechamento de corredores estratégicos de energia. "Não dá para aplicar 25 pontos-base (pb) a um gargalo. É o prêmio de risco de Ormuz, e fomos nós que o definimos", escreveu.

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A publicação foi feita antes da decisão de política monetária do Fed, que elevou as taxas de juros para a faixa de 3,75% a 4% ao ano.

Em paralelo, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, major-general Mohsen Rezai, disse nesta quarta que o país não tem "absolutamente nenhuma confiança nos Estados Unidos" e Washington deve tomar medidas concretas para conquistar "nossa confiança".

As falas de Rezai foram feitas em uma reunião com o presidente da União Patriótica do Curdistão no Iraque, Bafel Talabani.

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