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GUERRA Presidente do Parlamento do Irã nega negociações com EUA e cita "notícias falsas" para mercados Na rede X, Ghalibaf disse que todos os oficiais apoiam firmemente seu líder

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, enfatizou nesta segunda-feira, 23, que não houve negociações de Teerã com os EUA e que as "notícias falsas" servem para manipular os mercados financeiros e de petróleo e "escapar do atoleiro em que os EUA e Israel estão presos".

Na rede X, Ghalibaf disse que todos os oficiais apoiam firmemente seu líder e seu povo até que os objetivos contra os EUA sejam alcançado.

Mais cedo, a Axios reportou que os enviados especiais dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, estão negociando com Ghalibaf o acordo mencionado pelo presidente norte-americano, Donald Trump e que os países mediadores tentam convocar uma reunião em Islamabad ainda nesta semana.

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