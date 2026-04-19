A- A+

IRÃ Presidente do Parlamento iraniano diz que negociações com EUA avançam, mas acordo ainda está "longe" Mohammad Bagher Ghalibaf participou na semana passada das negociações com os Estados Unidos em Islamabad

As negociações de paz entre o Irã e os Estados Unidos "registraram avanços", mas um acordo final "continua distante", afirmou neste sábado (18) o influente presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf.

"Ainda estamos longe de encerrar o debate", declarou Ghalibaf em entrevista à televisão iraniana. O presidente do Parlamento participou na semana passada das negociações com os Estados Unidos em Islamabad.

"Registramos avanços nas negociações, mas permanecem numerosas divergências e certos pontos fundamentais ainda estão pendentes", acrescentou.

Durante o encontro de Islamabad, o de mais alto nível desde a Revolução Iraniana de 1979, "ressaltamos que não temos absolutamente nenhuma confiança nos Estados Unidos", afirmou Ghalibaf.

"Os Estados Unidos devem tomar a decisão de conquistar a confiança do povo iraniano", disse, acrescentando que "devem renunciar ao unilateralismo e ao espírito de imposição em sua abordagem do diálogo".

Ele afirmou que o Irã só aceitou o cessar-fogo de duas semanas iniciado em 8 de abril porque os Estados Unidos o solicitaram.

"Estávamos vencendo no terreno, o inimigo não havia cumprido nenhum de seus objetivos e o Irã também tinha o controle do Estreito de Ormuz", assegurou. "Se aceitamos o cessar-fogo foi porque eles haviam aceitado nossas exigências."

Veja também