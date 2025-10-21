A- A+

Mundo Presidente do Peru declara estado de emergência em Lima por onda de violência O crime organizado está realizando uma série de extorsões em Lima e Callao

O governo interino do Peru declarou, nesta terça-feira (21), o estado de emergência em Lima e na cidade portuária vizinha de Callao para enfrentar a onda de violência e extorsões atribuída ao crime organizado.

"O estado de emergência aprovado pelo Conselho de Ministros entra em vigor à meia-noite [de quarta-feira, 2h00 em Brasília] e por 30 dias na região metropolitana de Lima e em Callao", disse o presidente José Jerí em uma breve mensagem à nação transmitida pela televisão estatal.

