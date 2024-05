A- A+

Mundo Presidente do Peru é acusada de se afastar do cargo sem avisar para realizar procedimentos estéticos Investigação jornalística atribui à mandatária uma ausência de duas semanas, durante as quais evitou delegar suas funções ao presidente do Congresso

Quando tudo indicava que a presidente do Peru, Dina Boluarte, havia superado o escândalo dos Rolex e suas joias não declaradas, um novo caso a pôs em xeque. Uma investigação da revista Hildebrandt en sus Trece afirma que a mandatária se ausentou do Palácio do Governo e de toda atividade exigida por sua investidura durante duas semanas entre junho e julho de 2023 para realizar uma rinoplastia e outras intervenções cirúrgicas de rejuvenescimento no rosto.



Dia 28 de junho de 2023 foi sua última aparição pública após participar de uma condecoração a oficiais e suboficiais da Polícia Nacional e ter retomado suas funções em 10 de julho, após 12 dias de repouso pós-operatório, conforme indicado pela publicação.

Segundo a publicação, Boluarte, que governa o Peru desde dezembro de 2022, substituindo Pedro Castillo — destituído e preso após uma tentativa fracassada de dissolver o Congresso e instaurar um estado de exceção no país —, não se sentia confortável com sua imagem, o que a levava a questionar constantemente os fotógrafos de seu gabinete de imprensa, chegando ao ponto de culpá-los por sua baixa popularidade. Popularidade que, em um ano e meio de mandato, nunca ultrapassou os 20% de aceitação e agora está em seu ponto mais baixo: 7%.

O médico que, segundo a investigação, a operou é Mario Cabani Ravello, um profissional com reputação comprovada que já fez cirurgias em mais de uma figura pública do Peru, como as apresentadoras Magaly Medina e María Pía Copello.

— Definitivamente foi por uma questão estética e não por motivos de saúde — disse a repórter Sonia Suyón, autora da reportagem, que corroborou suas investigações com diversas fontes do Palácio. — Em 5 de julho, houve um Conselho de Ministros e nos informaram que ela não estava presente.

O podcast La Encerrona evidenciou que as contas oficiais do gabinete presidencial mostraram, naquela época, Boluarte participando de diferentes eventos. Mas acontece que não eram atuais, eram do passado.

Em 1º de julho, por exemplo, há uma postagem na plataforma X (antigo Twitter) da chefe de Estado com alunos de uma escola da região de Lambayeque. Porém, na conta do Flickr da Presidência, estão as mesmas imagens, com data de 23 de junho. Essas não são as únicas publicações com uma notável diferença de tempo.

— O Palácio do Governo publicou imagens antigas para encobrir a falta de aparições públicas de Dina Boluarte, e assim nos confundir — disse Jonathan Castro, editor geral do La Encerrona.

Fredy Hinojosa, porta-voz do gabinete presidencial, evitou comentar sobre as cirurgias estéticas da presidente, alegando que se trata de um assunto privado.

— A Constituição estabelece o direito à intimidade pessoal. Isso inclui a presidente da República, e não vou me pronunciar sobre atos que fazem parte da esfera privada — disse.

O chefe do Conselho de Ministros, Gustavo Adrianzén, argumentou que, como a agenda de Boluarte é pública, não haverá problemas para esclarecer as dúvidas, mas ao mesmo tempo não descartou a possibilidade de ela ter se ausentado por motivo de licença médica.

— Qualquer um de nós pode ficar doente, infelizmente. Não sei se houve uma licença, mas reitero que a agenda da presidente é pública e será divulgada com precisão nas datas solicitadas — disse.

A congressista Ruth Luque enviou um ofício solicitando a agenda da mandatária entre 29 de junho e 9 de julho de 2023, bem como as atas das sessões do Conselho de Ministros no mesmo período e documentação de licença médica por motivos pessoais, além de desconto de salários.

Luque afirma que, se comprovada a ausência, Boluarte teria violado a Constituição por não ter comunicado sua ausência ao Congresso e por não ter sido substituída pelo presidente da Câmara, o que qualificaria como uma causa de vacância ou moção de censura.

— É uma infração constitucional porque não foram seguidos os procedimentos constitucionais. A Presidência não pode ficar sem alguém para administrá-la e representá-la. A senhora Boluarte deve ir ao Plenário para dar explicações — afirmou.

Clara Elvira Ospina, diretora do Epicentro TV, lança mais luz sobre por que a ausência da chefe de Estado não é um assunto privado.

— Quando o presidente [Joe] Biden fez uma colonoscopia sob anestesia geral, transferiu o cargo para a vice-presidente Kamala Harris por uma hora e 25 minutos enquanto estava sedado. A presidente se ausenta por 12 dias e ninguém fica sabendo — destacou.

Na quarta-feira, o governo peruano informou que a presidente passou por uma "doença pulmonar grave" durante o fim de semana, da qual já está se recuperando. O governo não havia informado sobre a complicação de saúde da mandatária, que desde segunda-feira cumpriu vários atos oficiais.

— No último fim de semana, a senhora presidente precisou ser atendida por médicos (...).Felizmente já se encontram em franco processo de recuperação — disse o porta-voz e chefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, respondendo às críticas sobre a suposta ausência de Boluarte. (Com AFP.)

