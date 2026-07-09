A- A+

Política Internacional Presidente do Peru pede a Fujimori que governe 'para todos' A líder conservadora derrotou a esquerda por uma pequena margem no segundo turno das eleições

O presidente em fim de mandato do Peru, o esquerdista José María Balcázar, reuniu-se nesta quinta-feira (9) com a presidente eleita Keiko Fujimori, e pediu a ela que mantenha um "diálogo permanente" e que governe "para todos os peruanos".

A líder conservadora derrotou a esquerda por uma pequena margem no segundo turno das eleições. Seu governo, que assumirá o poder no final de julho, busca superar uma década de instabilidade política e combater o aumento da criminalidade.

"Acredito que, em um bom governo com bons propósitos, o que determina o país é o diálogo permanente entre todos os peruanos", disse Balcázar ao lado de Fujimori após visitá-la em seu escritório de transição em Lima.

"Desejo-lhe muito sucesso no futuro para que possa governar em benefício de todos os peruanos, sem exceção", acrescentou o presidente, que lidera o país de forma interina desde fevereiro.

Fujimori agradeceu ao governo em exercício pela "disposição" em facilitar o processo de transição e a Balcázar pela "gentileza", acrescentando que ele lhe ofereceu "vários conselhos".

O Peru teve oito presidentes desde 2016. Vários deles sofreram impeachment pelo Congresso ou renunciaram antes de enfrentar o mesmo destino.

Keiko Fujimori, de 51 anos, filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), enfrentará diversos desafios cruciais, incluindo o combate ao crime e o estímulo de uma economia que cresce abaixo do seu potencial.

Ela também herdará um país dividido, onde o legado de seu pai, falecido em 2024, ainda gera forte rejeição em grande parte da sociedade.

Enquanto para alguns seu nome é sinônimo de estabilização econômica e da derrota das guerrilhas que assolaram o país nas décadas de 1980 e 1990, seus detratores criticam suas condenações por corrupção e violações dos direitos humanos.

Segundo a apuração final do segundo turno das eleições de 7 de junho, Keiko Fujimori obteve 50,135% dos votos, contra 49,865% de seu rival de esquerda, Roberto Sánchez.

Os resultados foram confirmados pela autoridade eleitoral no final de junho, três semanas após o segundo turno.

Herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, preso após uma tentativa fracassada de autogolpe de Estado em 2022, Sánchez reconheceu esta semana a proclamação de Fujimori como presidente eleita, mas insiste que a eleição foi marcada por "irregularidades" nas votações no exterior.

Veja também