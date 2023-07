A- A+

GREVE DOS RODOVIÁRIOS Presidente do Sindicato dos Rodoviários é detido diante de garagem de ônibus no Recife Advogado explica que Aldo Lima estava cobrando a porcentagem de frota da Pedrosa nas ruas

O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima, foi detido, na manhã desta sexta-feira (28), terceiro dia da greve da categoria. Ele estava liderando um ato na frente da empresa Pedrosa, localizada no bairro do Brejo, na Zona Norte do Recife.

Imagens compartilhadas pelo Sindicato dos Rodoviários mostram o momento em que Aldo Lima é colocado dentro do camburão. Ele foi algemado pelos policiais.

De acordo com o advogado do sindicato, Sérgio Gonçalves, o delegado da Central de Flagrantes, no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste da capital pernambucana, está analisando a prisão do presidente.

"Eles alegam que Aldo estava tumultuando, desobedecendo, mas Aldo como presidente do Sindicato dos Rodoviários, eleito pelos rodoviários, desde o início está lutando pelos direitos dos rodoviários. As maiores testemunhas do trabalho dele são a imprensa pernambucana e o povo pernambucano, que estão vendo que ele está correndo atrás dos direitos", falou Sérgio, acrescentando que a classe patronal "não tem consideração com os rodoviários" ao citar as três rodadas de negociação frustradas.

Sérgio Gonçalves também explica que Aldo Lima estava cobrando a porcentagem de frota da Pedrosa nas ruas. "Ele, como presidente do sindicato, estava lá. Estavam colocando os ônibus 'de bolo'. Foi determinado 60%, mas estava ultrapassando", completou.

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) havia determinado 60% da frota em circulação nos horários de pico e 40% nos fora pico.

Uma assembleia foi convocada para as 14h desta sexta-feira. Segundo o sindicato, os próximos rumos do movimento paredista serão debatidos.

