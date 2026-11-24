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DIPLOMACIA Presidente do TPI agradece ao Japão por apoio à instiuição em meio a sanções dos EUA A primeira-ministra japonesa Sanae que Takaichi prometeu efetuar o pagamento das contribuições de 2027 até o final de dezembro, antecipando o prazo habitual de abril ou meses posteriores

A presidente do Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, agradeceu, nesta terça-feira, 24, ao Japão pelo apoio à instituição - que enfrenta sanções -, incluindo a antecipação do pagamento integral das contribuições do país referentes a 2027, conforme prometido pela primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante um encontro em Tóquio.

Akane, de nacionalidade japonesa, informou aos jornalistas que Takaichi prometeu efetuar o pagamento das contribuições de 2027 até o final de dezembro, antecipando o prazo habitual de abril ou meses posteriores. A medida atende a um pedido feito anteriormente pela juíza, visando garantir recursos antes que as sanções dos EUA contra o TPI entrem plenamente em vigor, em abril.

O Japão é o maior doador do TPI, seguido por Alemanha, França e Reino Unido. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o país contribuiu com 4,6 bilhões de ienes (US$ 28,8 milhões) em 2026, montante que equivale a quase 15% do orçamento anual do tribunal.

Akane instou o governo japonês a manter seu apoio ao tribunal e ao Estado de Direito, na qualidade de "líder regional e global". "O Japão tem apoiado o TPI de forma consistente e continuará a fazê-lo", comentou Takaichi posteriormente na rede social X.

O compromisso renovado do Japão em apoiar o TPI ocorre em um momento em que Washington intensifica sua campanha para desmantelar o tribunal, impondo sanções e pressionando os Estados-membros a se retirarem da instituição.

A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma série de sanções contra Akane e outros funcionários do TPI. Em outubro, as medidas foram estendidas a todo o tribunal, como parte de uma campanha para desmantelá-lo, em resposta a investigações envolvendo os Estados Unidos e seus aliados, incluindo Israel.

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