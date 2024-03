A- A+

Presidente do Vietnã renuncia em meio a escândalo de corrupção

O presidente do Vietnã, Vo Van Thuong, renunciou ao cargo nesta quarta-feira (20), depois de passar apenas um ano no cargo, em meio a um amplo expurgo anticorrupção no país, informou a imprensa estatal.

A Agência de Notícias do Vietnã (VNA) afirmou que Thuong, 53 anos, se declarou culpado de "violações e deficiências" e que o comitê central do governante Partido Comunista aceitou a renúncia.

"Plenamente consciente da sua responsabilidade para com o Partido, o Estado e o povo, apresentou sua renúncia aos cargos que ocupava", anunciou a agência VNA.

"As violações e deficiências do camarada Vo Van Thuong causaram uma opinião pública negativa, afetando a reputação do Partido, do Estado e dele próprio", acrescentou a VNA.

Thuong assumiu o cargo em 2 de março do ano passado, após a repentina renúncia do então presidente Nguyen Xuan Phuc, algo incomum no Vietnã, onde as transições são planejadas de maneira cuidadosa.

Antes de Phuc, apenas um presidente do Partido Comunista havia renunciado, e por motivos de saúde.

O presidente é o chefe de Estado, mas o poder real está com o secretário-geral do partido, Nguyen Phu Trong, considerado o gestor da política anticorrupção, medida muito popular entre os vietnamitas.

