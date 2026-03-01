Dom, 01 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo28/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
oriente médio

Presidente e dois altos funcionários iranianos liderarão a transição após morte de Khamenei

Triunvirato será composto por Pezeshkian, pelo chefe do Poder Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejeï, e por um funcionário do conselho jurídico do país

Reportar Erro
Três funcionários de alto escalão iranianos, incluindo o presidente Masoud Pezeshkian, ficarão encarregados da transição no IrãTrês funcionários de alto escalão iranianos, incluindo o presidente Masoud Pezeshkian, ficarão encarregados da transição no Irã - Foto: Aamir Qureshi/AFP

Três funcionários de alto escalão iranianos, incluindo o presidente Masoud Pezeshkian, ficarão encarregados da transição no Irã após a morte, em ataques dos Estados Unidos e de Israel, do líder supremo Ali Khamenei, anunciou a televisão estatal, citando um assessor do aiatolá.

O triunvirato será composto por Pezeshkian, pelo chefe do Poder Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejeï, e por um funcionário do conselho jurídico do país, segundo o assessor Mohamad Mokhber.

Leia também

• Irã confirma morte do chefe da Guarda Revolucionária e de assessor do líder supremo

• Com morte de Khamenei, Irã forma conselho de governo com aiatolá Arafi

• Trump ameaça usar força "nunca antes vista" se houver retaliação do Irã após ataques

Reportar Erro

Veja também

Newsletter