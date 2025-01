A- A+

ELEIÇÃO Presidente é reeleito com vitória esmagadora na Croácia Milanovic obteve mais de 74% dos votos no segundo turno das eleições presidenciais, diante dos cerca de 26% de seu rival Dragan Primorac

O presidente da Croácia, o socialista Zoran Milanovic, foi reeleito neste domingo (12) por uma maioria arrasadora, infligindo uma grande revés para os conservadores do HDZ que dirigem o governo.

Milanovic obteve mais de 74% dos votos no segundo turno das eleições presidenciais, diante dos cerca de 26% de seu rival Dragan Primorac, candidato do HDZ, segundo os resultados oficiais com quase a totalidade das urnas apuradas.

Trata-se da diferença mais alta em uma eleição presidencial a independência desta ex-república iugoslava em 1991.

A vitória de Milanovic, de 58 anos, representa um novo revés para o HDZ e o primeiro-ministro Andrej Plenkovic, rival político do presidente, após um escândalo midiático de corrupção em novembro.

"Obrigado, Croácia!", exclamou Milanovic aos seus apoiadores reunidos em um centro de arte. “Vejo esta vitória como um reconhecimento do meu trabalho durante estes últimos cinco anos e uma mensagem de plebiscito do povo croata dirigida aos que deveriam ouvi-lo”, acrescentou, em referência ao governo.

O índice de participação neste domingo foi de cerca de 44%, segundo a Comissão Eleitoral.

O chefe de Estado representa o país no cenário internacional e também é o chefe do Exército. Embora sua posição seja amplamente simbólica, a maioria dos 3,8 milhões de habitantes da Croácia, membro da União Europeia e da Otan, é considerada fundamental para o equilíbrio político do país.

As eleições ocorreram em um cenário de alta inflação, corrupção generalizada e escassez de mão de obra. Mas essas questões quase não apareceram nos debates presidenciais.

Milanovic, que ganhou a Presidência em 2020 com o apoio do SDP, o principal partido de oposição, foi primeiro-ministro de 2001 a 2015 e é um dos políticos mais populares do país.

Durante a campanha, ele relembrou os escândalos de corrupção envolvendo o HDZ.

O ex-primeiro-ministro também criticou a União Europeia e a ajuda militar dada a Kiev, apesar de ter condenado a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Dessa forma, ele tentou seduzir não apenas os participantes socialistas, mas também parte do eleitorado de direita, de acordo com analistas políticos croatas.

Primorac, por outro lado, fez uma campanha focada nos valores conservadores do HZD de patriotismo e família e em uma "Croácia unida".

O candidato é pediatra, cientista forense, geneticista e fã de taekwondo.

Veja também

Minas Gerais Prefeitura de Ipatinga, em MG, disponibilizará salário mínimo a afetados pelo deslizamentos