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Mundo Presidente eleito anuncia fim dos diálogos de paz com guerrilhas na Colômbia Abelardo de la Espriella afirma que acabará com o sistema de impunidade assim que assumir o cargo

O presidente eleito da Colômbia, o ultradireitista Abelardo de la Espriella, afirmou na segunda-feira, 13, que suspenderá qualquer diálogo em andamento entre os grupos ilegais e a administração do presidente Gustavo Petro, o primeiro governante de esquerda da história da Colômbia.

"Acaba-se o comissário para a paz porque não haverá mais processos de falsa paz no meu governo", declarou o presidente eleito nas redes sociais.

Entre outras medidas, Espriella anunciou que extinguirá a assessoria presidencial para a paz, após a política de diálogos diretos do governo ter fracassado em obter o desarmamento de poderosos grupos armados.

Há duas semanas, De la Espriella deu prazo de um mês para que os grupos armados ilegais se entreguem à Justiça e afirmou que não fará "concessões inaceitáveis", em referência às políticas do governo que deixa o poder para o desarmamento de guerrilhas e grupos narcotraficantes.

A extinção da assessoria para a paz fará parte da eliminação de mais de 200 cargos na Presidência, medida que será adotada quando ele assumir o mandato de quatro anos.

De la Espriella promoverá uma reestruturação na sede da Presidência que, segundo ele, permitirá uma economia de 10 bilhões de pesos (US$ 3,1 milhões). Algumas das funções serão transferidas para ministérios como os do Interior e da Defesa, segundo o político.

Desde a campanha, De la Espriella anunciou que pretende extinguir a Jurisdição Especial para a Paz (JEP), que classifica como um "tribunal de vingança" que profere sentenças com "assimetria".

A JEP, criada pelo acordo de paz de 2016 que levou ao desarmamento da guerrilha das FARC, julga as violações mais graves de direitos humanos cometidas durante o conflito de meio século por atores armados.

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