Presidente eleito da Argentina, Javier Milei fala por telefone com papa Francisco

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, falou por telefone, nesta terça-feira (21), com o papa Francisco, informou o escritório do político, após meses de relações tensas entre os dois devido às manifestações do então candidato contra o pontífice , sobre as quais ele se desculpou durante uma campanha.

"Sua Santidade, o Papa Francisco, se comunicou com nosso futuro mandatário para parabenizá-lo e expressar-lhe seus desejos de união e progresso para nossa pátria", detalhou em seguida um comunicado oficial do escritório de Milei.

Milei “agradeceu as palavras do sumo pontífice, que se comprometeu a enviar-lhe um terço bento como presente de posse”, diz a nota.

