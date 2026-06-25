Presidente eleito da Colômbia dá prazo de "um mês" a grupos criminosos para se entregarem
"No meu governo não haverá ofertas generosas nem concessões inaceitáveis", disse Abelardo de la Espriella
O político de extrema direita Abelardo de la Espriella deu, nesta quinta-feira (25), um prazo de "um mês" para que os grupos ilegais se submetam à Justiça e afirmou que não fará "concessões inaceitáveis", após sua confirmação como presidente eleito da Colômbia.
A segurança será um dos principais desafios do advogado milionário a partir de sua posse, em 7 de agosto, em meio a uma onda de violência sem precedentes na última década.
De la Espriella promete agir com mão de ferro contra os grupos armados fortalecidos e suspender qualquer diálogo em andamento com o governo do presidente Gustavo Petro, o primeiro governante de esquerda da história do país.
"A todos os grupos ilegais, vocês dispõem de um mês para organizar sua submissão à Justiça", declarou após receber a credencial como próximo presidente da Colômbia, ao término da apuração que confirmou sua vitória no segundo turno realizado no domingo.
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"No meu governo não haverá ofertas generosas nem concessões inaceitáveis", acrescentou o advogado de 47 anos.
Com um "Viva Cristo Rei!" e "Firmes pela Pátria!", De la Espriella iniciou seu discurso em meio a aplausos e ovações.
De la Espriella, que se autodenomina "O Tigre", chegou à Presidência fazendo duras críticas à esquerda e à sua política de paz, por meio da qual tentou, sem sucesso, negociar o desarmamento de guerrilhas e grupos ligados ao narcotráfico.
Sem experiência política anterior, ele comandará um país profundamente dividido após o governo da esquerda, que ainda conta com amplo apoio entre as classes mais pobres.
Ele afirma que o país será regido pelo "império da lei" e que manterá uma cooperação sem precedentes com os Estados Unidos e Israel, ao lado dos quais pretende derrotar o narcotráfico.
"Trata-se de uma vitória épica porque foi a vitória do povo contra os partidos, contra a velha política e contra o establishment (...) Não vou decepcioná-los", afirmou o presidente eleito, que venceu apostando em um discurso antissistema, embora tenha contado com o apoio das forças tradicionais da direita.
Seu governo irá até 2030 e, além da crise de segurança, também terá de enfrentar um crescente déficit fiscal e possíveis manifestações promovidas pela esquerda.