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ULTIMATO Presidente eleito da Colômbia dá prazo de "um mês" a grupos criminosos para se entregarem "No meu governo não haverá ofertas generosas nem concessões inaceitáveis", disse Abelardo de la Espriella

O político de extrema direita Abelardo de la Espriella deu, nesta quinta-feira (25), um prazo de "um mês" para que os grupos ilegais se submetam à Justiça e afirmou que não fará "concessões inaceitáveis", após sua confirmação como presidente eleito da Colômbia.

A segurança será um dos principais desafios do advogado milionário a partir de sua posse, em 7 de agosto, em meio a uma onda de violência sem precedentes na última década.

De la Espriella promete agir com mão de ferro contra os grupos armados fortalecidos e suspender qualquer diálogo em andamento com o governo do presidente Gustavo Petro, o primeiro governante de esquerda da história do país.

"A todos os grupos ilegais, vocês dispõem de um mês para organizar sua submissão à Justiça", declarou após receber a credencial como próximo presidente da Colômbia, ao término da apuração que confirmou sua vitória no segundo turno realizado no domingo.

"No meu governo não haverá ofertas generosas nem concessões inaceitáveis", acrescentou o advogado de 47 anos.

Com um "Viva Cristo Rei!" e "Firmes pela Pátria!", De la Espriella iniciou seu discurso em meio a aplausos e ovações.

De la Espriella, que se autodenomina "O Tigre", chegou à Presidência fazendo duras críticas à esquerda e à sua política de paz, por meio da qual tentou, sem sucesso, negociar o desarmamento de guerrilhas e grupos ligados ao narcotráfico.

Sem experiência política anterior, ele comandará um país profundamente dividido após o governo da esquerda, que ainda conta com amplo apoio entre as classes mais pobres.

Ele afirma que o país será regido pelo "império da lei" e que manterá uma cooperação sem precedentes com os Estados Unidos e Israel, ao lado dos quais pretende derrotar o narcotráfico.

"Trata-se de uma vitória épica porque foi a vitória do povo contra os partidos, contra a velha política e contra o establishment (...) Não vou decepcioná-los", afirmou o presidente eleito, que venceu apostando em um discurso antissistema, embora tenha contado com o apoio das forças tradicionais da direita.

Seu governo irá até 2030 e, além da crise de segurança, também terá de enfrentar um crescente déficit fiscal e possíveis manifestações promovidas pela esquerda.

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